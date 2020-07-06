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МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе с градом и сильном ветре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Гроза, сильный ветер и град ожидаются в Подмосковье 7 и 8 июля. Об этом в понедельник, 6 июля сообщает ГУ МЧС по региону.

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«В период с 7 июля с сохранением до конца суток 8 июля по Московской области ожидаются гроза, ливень, град, порывы ветра до 22 м/с», — говорится в тексте.

В ведомстве рекомендовали в случае попадания под ливень на улице не спускаться в подземные переходы.

Если в человека ударила молния, потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и, по возможности, обернуть тело мокрым холодным покрывалом, отмечается в сообщении. Если после этого пострадавший не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание «рот в рот» и как можно быстрее вызвать скорую помощь.

Жителям региона рекомендовано воздержаться от поездок, передает RT. Автомобили следует оставлять вдали от деревьев.

Накануне сообщалось, что молния попала во вратаря подмосковного клуба «Знамя Труда» Ивана Заборовского во время тренировки, сообщает телеканал «360».

Сразу же после случившегося сотрудники клуба вызвали «скорую», а сами начали оказывать пострадавшему футболисту первую медицинскую помощь. Затем спортсмена вертолетом доставили в одно из медучреждений города Люберцы. В настоящее время Заборовский находится в искусственной коме.

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