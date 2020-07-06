Сайт Tesla обвалился под натиском желающих купить шорты c логотипом

Компания Tesla выпустила в продажу ограниченный тираж шорт с логотипом компании. Сайт корпорации обвалился под натиском желающих приобрести новинки.

Маск разместил в Twitter ссылку на карточку товара. Атласные шорты доступны только в одном цвете — красном, в размерах от XS до XL. В описании товара сказано, что они подходят для бега и летнего отдыха у бассейна, а также для отдыха в помещении круглый год. Их цена $69,420. Для какого пола предназначены шорты, в описании не указано, однако на фотографии они показаны на женской фигуре.

Менее чем через час в комментариях к посту появилось сообщение Маска о том, что сайт стал недоступен из-за большого количества обращений. На момент публикации новости страница с товаром открывалась, однако товара уже не было в наличии.

Выпуск партии шорт был шуткой в адрес инвесторов-шортселлеров со стороны Маска. Они открывали короткие позиции в акциях компании в надежде на падение котировок. Позиции, подобные им, на биржевом сленге называются shorts, так же как и шорты. Такие трейдеры берут акции в долг у брокера, потом продают по актуальной цене, планируя выкупить обратно после того, как они подешевеют, так они смогут и вернуть акции, и получить прибыли на разнице в ценах. С начала 2020 года такая стратегия себя не оправдывала и шортселлеры понесли большие убытки, пишет РБК.

Цена шорт тоже является намеком, передает «Газета.Ру». Последние цифры — намек на попытку Маска выкупить у акционеров в 2018 году бумаги компании по цене $240. Это вызвало недовольство Комиссии по рынкам и ценным бумагам США, усмотревшей в акции попытку биржевой манипуляции. В результате Маск был вынужден заплатить штраф и лишился поста председателя совета директоров Tesla.

Ранее в июле стало известно, что состояние Маска выросло на $5,2 млрд за неделю и достигло $46,3 млрд.