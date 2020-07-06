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В Лондоне заметили пролетающие над зданием парламента НЛО

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Фото: BBC
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Два неопознанных летающих объекта появились над зданием британского парламента в Лондоне во время прямой трансляции телеканала BBC. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает газета DailyMail.

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Примечательно, что неопознанные объекты появились 2 июля, который был Всемирным днем ​​НЛО.

На кадрах видно, как два светящихся огненных шара пролетают над парламентом, кружат, а после этого резко исчезают. Журналист в это время не заметил странные объекты, которые перемещались позади него.

Бывшему детективу и редактору UFO Truth Magazine, 60-летнему эксперту по НЛО Гэри Хеселтину, удалось снять объекты на телефон, когда он смотрел телевизор у себя дома.

Некоторые зрители предположили, что огни могли быть чайками, но Хеселтин сказал, что они двигались очень быстро и были слишком большими, чтобы быть птицами.

В апреле Пентагон опубликовал три видеозаписи, на которых показаны «неопознанные явления». На записях, сделанных с военных самолетов, видны летающие объекты, не похожие ни на один вид воздушных судов.

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