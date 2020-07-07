Общение вживую: форум в сфере охраны здоровья пройдет в очном формате

В Москве пройдет первое после снятия ограничительных мер очное мероприятие, посвященное здоровью населения РФ. В 2020 году форум «Здоровье нации — основа процветания России», который состоит из деловой программы и выставки, будет посвящен подведению итогов работы системы здравоохранения в период пандемии COVID-19. В частности, эксперты расскажут о создании антикоронавирусных препаратов и вакцин, новых тестовых систем и средств индивидуальной защиты. Также в рамках форума будут подняты вопросы здорового образа жизни, физкультуры и спорта.

Встреча после карантина

Минздрав РФ принял решение о проведении Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России» в очном формате. Он состоится 11–13 августа в столичном выставочном комплексе «Гостиный двор». Форум станет первым специализированным конгрессно-выставочным мероприятием в сфере охраны здоровья после снятия ограничительных мер в Москве.

Как пояснили организаторы, в повестке — широкий спектр вопросов. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил важность обсуждения программ вакцинации, сокращения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и продвижения здорового образа жизни. В частности, внимание будет уделено антиалкогольной и антитабачной пропаганде, а также вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом. По словам министра, с учетом высокой заболеваемости COVID-19 и числа тяжелых исходов, в этом году показатели смертности могут повыситься по сравнению с прошлым годом.

– Это те направления, которые дадут быстрый эффект по возвращению показателей нормальной продолжительности жизни, — подчеркнул Михаил Мурашко на заседании оргкомитета мероприятия.

В этом году в программе форума много места будет отведено опыту, накопленному в период пандемии. В частности, одна из секций посвящена хронике противостояния коронавирусной пандемии в России. В разделе «Медицина в условиях пандемии» специалисты представят лучшие практики в строительстве новых больниц в экстремальной ситуации, перепрофилировании медучреждений, создании условий для лечения пациентов, работы и быта медперсонала. Отдельно будут обсуждаться вопросы организации тестирования и иммунопрофилактики.

Первый замминистра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб в рамках своего выступления на заседании оргкомитета подчеркнул, что за последние три месяца в РФ появилось много новых разработок. За этот период удалось кратно увеличить производство средств индивидуальной защиты, тестов, расходных материалов, медицинского оборудования.

— И сейчас мы ни в коем случае руку с пульса не снимаем. Поэтому мы готовы поделиться опытом обеспечения системы здравоохранения в условиях пандемии с нашими коллегами, — заявил Сергей Цыб.

В здоровом теле

Важность темы вакцинации подчеркнула руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова. Вопросам контроля за осложнениями после вакцинопрофилактики будет посвящено отдельное конгрессное мероприятие на форуме. Также Росздравнадзор представит на выставке итоги работы в области регистрации тестов и новых средств индивидуальной защиты, проведения мероприятий по контролю качества лекарственных препаратов в период пандемии. Кроме этого, будет организована презентация системы обязательной маркировки лекарств.

На форуме традиционно будут подниматься вопросы физкультуры и спорта. В частности, специалисты расскажут об эффективных домашних тренировках, которые стали так популярны в период пандемии. Как сообщила замминистра спорта РФ Марина Томилова, ведомство активно поддержало инициативу россиян тренироваться дома.

— У нас уже появилось целое движение «Тренируйся дома». На платформе федерального проекта «Спорт — норма жизни», мы с помощью фитнес-инструкторов и лидеров физкультурного движения поддерживали в социальных сетях желание людей двигаться в своих четырех стенах, — рассказала она.

Эксперты форума обсудят и возможности поддержания психологического здоровья в этот непростой период. Президент Российской академии образования, декан факультета психологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, академик Юрий Зинченко сообщил, что на выставке будет организована экспозиция, где будут представлены рекомендации и российский опыт психологического сопровождения пандемии в клиниках и в учебных заведениях.

— Психологи активно включились в пандемическую ситуацию. Были созданы соответствующие рекомендации по психологическому сопровождению деятельности врачей в «красных зонах», по перепрофилированию клиник и также по разворачиванию психологической службы в ковидных клиниках, — рассказал Юрий Зинченко.

Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России» — ежегодное мероприятие Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» и Министерства здравоохранения РФ. Это крупнейший общественный междисциплинарный форум, посвященный вопросам охраны здоровья граждан России, формирования здорового образа жизни и развития здоровьесберегающих технологий.