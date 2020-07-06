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Песков воздержался от оценок исследования об уровне бедности регионов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 июля в разговоре с журналистами признал, что не успел еще ознакомиться с исследованием «РИА Новости» об уровне бедности субъектов страны.

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«Я не берусь комментировать это исследование «РИА Новости», я не имел возможности ознакомиться с ним», — отметил Песков.

При этом он подчеркнул, что в России действует целый ряд программ, направленных на сокращение бедности.

«Иногда, к сожалению, мировая реальность, такая как всемирный кризис–2008, беспрецедентный кризис, связанный с коронавирусом, негативно влияет на реализацию, но никто не собирается сидеть сложа руки. Нацпроекты работают, в них вносятся корректировки, но они работают», — добавил Песков.

В исследовании «РИА Новости», в частности, говорится о том, что доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%. Вместе с тем авторы перечислили регионы, в которых финансовое положение жителей остается еще очень сложным.

В конце июня Россия доложила Организации Объединенных Наций, что в стране удалось добиться ликвидации крайней нищеты.

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