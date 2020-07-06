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Лондон введет санкции против россиян по делу Магнитского

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Парламент Великобритании 6 июля может объявить имена россиян и граждан Саудовской Аравии, в отношении которых будут введены персональные санкции за нарушение прав человека. Об этом 5 июля заявила газета The Fnancial Times со ссылкой на главу британского МИДа Доминика Рааба.

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«Начиная с сегодняшнего дня у Великобритании будут новые полномочия не давать тем, кто вовлечен в грубые нарушения прав человека, въехать в Британию, направлять средства в наши банки и получать выгоду от нашей экономики», — сказал он.

Тем, кто попадет под санкции, будет запрещен въезд в королевство, а их счета в британских банках будут заблокированы. Новый санкционный режим начнет действовать 6 июля. Санкционный список будет включать в себя имена людей, причастных, по мнению Лондона, к смерти в ноябре 2009 года в московском следственном изоляторе «Матросская тишина» юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского.

В случае с гражданами Саудовской Аравии в список должны попасть люди, причастные, по мнению Лондона, к смерти журналиста Джамаля Хашокджи.

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, обвиняемый в налоговых махинациях, в 2009 году скончался в СИЗО «Матросская Тишина», где пробыл около года. Смерть фигуранта дела вызвала широкий резонанс.

Суд установил, что Магнитский в интересах своего работодателя — международного финансиста Уильяма Браудера — реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, через калмыцкие фирмы, находившиеся под управлением Hermitage Capital. Браудер заочно приговорен в России к девяти годам лишения свободы и объявлен в международный розыск. Сейчас он находится в Лондоне.

По версии следствия, созданное Браудером сообщество нанесло ущерб России на сумму около 10 млрд рублей.

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