В Кремле решили не комментировать инициативу превратить собор Святой Софии в мечеть

В Кремле воздержались от комментариев по поводу инициативы некоторых турецких политиков пересмотреть музейный статус и сделать мечетью собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле. Об этом рассказал в понедельник, 6 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не можем комментировать само решение, это внутреннее дело Турецкой Республики», — отметил он.

Представитель Кремля напомнил, что по этому поводу высказывались патриарх Московский и всея Руси Кирилл и замглавы МИДа Сергей Вершинин. Песков также выразил надежду, что статус Айя-Софии как всемирного объекта наследия будет приниматься во внимание.

«Это излюбленный шедевр мировой для туристов всех стран, которые посещают Турцию, в том числе и для туристов, которые приезжают из РФ. Айя-София кроме туристических ценностей имеет сакральную духовную ценность. Надеемся, что все это будет учитываться нашими турецкими коллегами», — добавил он.

2 июля власти Турции рассматривали вопрос об изменении статуса собора Святой Софии. Отмечалось, что, согласно недавним опросам, около 70% турецких респондентов одобряют решение о превращении музея в мечеть.

Если госсовет страны одобрит смену статуса, большая молитва в Святой Софии может пройти 15 июля.

Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Турции не изменять статуса собора. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об ожидании от турецкой стороны взвешенных решений по данному вопросу.

Храм Святой Софии освятили 27 декабря 537 года. Около тысячи лет он был самым большим храмом в мире, но потом превратился в главную мечеть Османской империи. С 1935 года носит статус музея, памятника мирового наследия ЮНЕСКО.