Патриарх Кирилл призвал Турцию не превращать собор Святой Софии в мечеть

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил глубокую озабоченность из-за инициативы некоторых турецких политиков пересмотреть музейный статус и сделать мечетью собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле. Об этом говорится в заявлении священнослужителя, которое опубликовано на сайте Русской православной церкви (РПЦ) в понедельник, 6 июля.

По словам патриарха, построенный в VI веке в честь Христа Спасителя, этот храм много значит для всего православия, и он особенно дорог Русской церкви.

«Послы великого князя Владимира, переступив порог этого храма, пленились его небесной красотой. Услышав их рассказ, святой Владимир крестился и крестил Русь, которая вслед за ним шагнула в новое для себя духовное и историческое измерение — в христианскую цивилизацию», — отмечается в сообщении.

Патриарх Кирилл указал, что в истории отношений Руси и Константинополя были разные периоды, но «любую попытку унизить или попрать тысячелетнее духовное наследие Константинопольской церкви» русский народ воспринимал и воспринимает с «горечью и негодованием». «Угроза Святой Софии — это угроза всей христианской цивилизации, а значит — и нашей духовности и истории. И по сей день для каждого русского православного человека Святая София — это великая христианская святыня», — считает он.

По мнению священнослужителя, любое цивилизованное государство должно примирять противоречия в обществе, а не обострять их, а также «способствовать объединению людей, а не разделению».

По его словам, превращение Святой Софии в мечеть «отзовется глубокой болью в русском народе».

Патриарх выразил надежду на «благоразумие государственного руководства Турции», отметив, что сохранение нейтрального статуса соборов, «одного из величайших шедевров христианской культуры, храма-символа для миллионов христиан по всему миру, послужит дальнейшему развитию отношений между народами России и Турции, укреплению межрелигиозного мира и согласия».

Ранее, 2 июля, власти Турции рассматривали вопрос об изменении статуса собора Святой Софии. Отмечалось, что, согласно недавним опросам, около 70% турецких респондентов одобряют решение о превращении музея в мечеть.

Если госсовет страны одобрит смену статуса, большая молитва в Святой Софии может пройти 15 июля.

Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Турции не изменять статус собора Святой Софии и не организовывать в нем мечеть. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об ожидании от турецкой стороны взвешенных решений по данному вопросу.

Храм Святой Софии освятили 27 декабря 537 года. Около тысячи лет он был самым большим храмом в мире, но потом превратился в главную мечеть Османской империи. С 1935 года носит статус музея, памятника мирового наследия ЮНЕСКО.