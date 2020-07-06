Росприроднадзор проверит способные навредить экологии объекты

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить до 1 августа принятие Госдумой законодательных изменений для предотвращения таких чрезвычайных происшествий, как разлив дизельного топлива в Норильске. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Речь идет о федеральном законе «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (проект федерального закона № 376642–7).

Путин также поручил Росприроднадзору до 1 сентября оценить вред окружающей среде, который был причинен из-за разлива дизельного топлива в Норильске.

Ведомство должно проанализировать состояние всех объектов страны, которые могут причинить вред экологии из-за разлива нефти. Соответствующий доклад необходимо предоставить также до 1 сентября.

На ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая разгерметизировался резервуар хранения дизельного топлива, что привело к разливу более 20 тыс. т топлива. Оно попало в реки Амбарную и Далдыкан. В зоне ЧП объявили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

27 июня российское правительство одобрило проект поправок в области предупреждения разлива нефти на сухопутной территории страны.

2 июля в «Норникеле» заявили, что основные работы по ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске закончатся до наступления зимы. На следующий день Ростехнадзор назвал показатели аварийности на объектах этого предприятия тревожными.

Позже, 5 июля, в оперштабе рассказали журналистам, что всего с места аварии под Норильском вывезли более 182 тыс. т грунта, загрязненного при разливе нефти.