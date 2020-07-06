В ВОЗ сообщили о продолжении испытаний «Ремдесивира»

Испытания «Ремдесивира» продолжатся еще в течение двух месяцев, чтобы доказать эффективность препарата. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

«Вторая фаза начнется примерно через пару месяцев. Завершение первой фазы потребует некоторого времени. Страны всегда могут опубликовать экстренные рекомендации. Но пока (от «Ремдесивира», — Ред.) нет пользы по снижению смертности. Официальных рекомендаций ВОЗ по поводу препарата пока нет», — сказала Сваминатан в разговоре с «РИА Новости».

Она отметила, что тесты на эффективность препарата продлятся еще несколько месяцев до завершения первой фазы испытаний. Что касается второй фазы, то под нее ВОЗ создаст комитет, который определит список препаратов, участвующих в новых испытаниях.

В частности, рассматриваются различные иммуномодуляторы, антитромбоцитарные препараты и мононуклеарные антитела.

Вместе с тем, еще несколько дней назад Сваминатан заявила, что «Ремдесивир» — единственное из протестированных лекарство, которое показало обнадеживающий результат.

В середине мая президент Международного общества исследований в области антивирусных препаратов, химик Кэтрин Селей-Радтке отметила, что об эффективности «Ремдесивира» можно говорить только при его использовании в комбинации с другими лекарствами.

В начале мая китайские ученые рассказали о действии «Ремдесивира» на коронавирус SARS-CoV-2.