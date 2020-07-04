ВОЗ назвала единственный «обнадеживающий» препарат от COVID-19

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН в пятницу, 3 июля, что лекарство, применяемое в лечении коронавирусной инфекции «Ремдесивир» единственное из протестированных организацией противовирусных препаратов показало обнадеживающий результат. Об этом сообщает «РИА Новости».

Эксперт при этом уточнила, что «Ремдесивир» показал свою эффективность только в снижении случаев госпитализации, но не смертности.

1 июля британское издание Guardian сообщило, что США скупили около 90% трехмесячного запаса антивирусного препарата «Ремдесивир». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проверяет эту информацию.

«Ремдесивир» разработали в рамках борьбы с лихорадкой Эбола, но он не сумел тогда доказать свою эффективность. Однако его эффект высок при лечении инфекций SARS и MERS.

Этот препарат экстренно одобрили 1 мая в США для лечения коронавируса нового типа.

Пациентам с COVID-19, как правило, необходим пятидневный курс с использованием шести ампул лекарства общей стоимостью $2340.