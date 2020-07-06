От последствий COVID-19 умер звезда Бродвея Ник Кордеро

В Лос-Анджелесе, в воскресенье, после нескольких месяцев борьбы с осложнениями COVID-19, скончался звезда американских мюзиклов, 41-летний канадский актер Ник Кордеро. Об этом в понедельник, 6 июля, со ссылкой на жену артиста сообщила газета Daily Star.

«У Бога теперь еще один ангел на небесах. Мой дорогой муж скончался», — написала супруга Кордеро Аманда Клутс.

Она поблагодарила поклонников за их поддержку в течение последних 95 дней с тех пор, как актер заразился вирусом.

Актер поступил в отделение интенсивной терапии 31 марта с затрудненным дыханием и первоначально диагностированной пневмонией. Два теста на COVID-19 были отрицательными, а третий оказался положительным. Через две недели здоровье Кордеро значительно ухудшилось.

Он неожиданно потерял сознание, и врачам пришлось его реанимировать. Затем в ходе лечения коронавирусной инфекции, чтобы предотвратить образование тромбов, медики начали применять разжижающие препараты для улучшения свертываемости крови. В результате у Кордеро развилось внутреннее кровотечение в кишечнике, а после того, как артисту перестали давать такие лекарства, тромбы вновь появились в правой ноге. В итоге было принято решение об ампутации конечности.

Впервые Ник Кордеро появился на сцене на Бродвее в 2014 году в спектакле «Пули над Бродвеем». За роль Чича в мюзикле он был номинирован на престижную театральную премию «Тони» в категории «Лучший актер». Кордеро снимался фильмах «Реальные парни», Mob Town и исполнил роль в сериале «Голубая кровь» на телеканале CBS.

9 апреля сообщалось, что американский актер Аллен Гарфилд, известный по роли в фильме «Девятые врата», скончался от коронавируса в возрасте 80 лет.