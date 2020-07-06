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Эксперт рассказал о возможностях обмана системы распознавания лиц

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Накладные усы и борода, надвинутая на глаза шапка и большие очки, а также другие современные решения могут противодействовать системе распознавания лиц, однако современные технологии постоянно совершенствуются, и обмануть их не так-то просто. Такое мнение изданию «Прайм» выразил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

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По его словам, несмотря на то что система распознавания лиц эффективно выявляет преступников и нарушителей карантина, она может быть использована и с целью мошенничества. Кроме того, ее часто ругают за вторжение в частную жизнь и получаемый доступ к приватной информации о человеке, указал эксперт.

Исходя из данных параметров, на фоне протестов в Гонконге в мире началась активная разработка систем, механизмов и девайсов, которые способны запутать алгоритмы по распознаванию лиц. Так, в Японии изобрели очки с LED-лампами, которые «слепят» камеры и не позволяют полностью распознать лицо, при этом для человеческого глаза они почти не видны.

Также появился стартап URME Surveillance, который печатает на 3D-принтере маски разных людей: метод CV Dazzle позволяет скрывать наиболее важные для распознавания части лица за рисунками и наращенными прядями.

Однако технологии постоянно совершенствуются, и уже в ближайшем будущем, возможно, данные помехи для распознавания лица будут устранены. Кричевский добавил, что прогресс всё равно возьмет верх, как бы инженеры ни пытались обойти современные высокотехнологичные разработки, а алгоритмы научатся обходить препятствия.

Кроме того, в период пандемии система с распознаванием биометрии позволила спасти сотни тысяч людей от заражения, заключил эксперт.

23 июня в пресс-службе главного управления МВД по Москве рассказали, что ношение гражданами медицинских масок не сказывается на работе системы распознавания лиц при помощи камер видеонаблюдения.

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