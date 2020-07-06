Стоимость элитного отдыха в Крыму сравнили с приобретением квартиры в Москве

Аренда виллы в Крыму на 14 дней обойдется в 11 млн рублей, что сравнимо с приобретением двухкомнатной квартиры в Москве. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщило Business FM со ссылкой на туроператоров. Характеристики элитного жилья на курорте не уточняются.

Кроме того, по данным СМИ, 20-дневный отдых в стандартном улучшенном номере с видом на море в севастопольском пятизвездочном отеле Aquamarine Resort & Spa обойдется почти в 500 тыс. рублей с середины июля до начала августа.

В ялтинском пятизвездочном отеле Mriya Resort & Spa 14-дневный отдых семьи с маленьким ребенком стоит около 640 тыс. рублей. При этом свободные места в отеле появятся только во второй половине июля.

По словам исполнительного директора туроператора «Интурист» Сергея Толчина, стоимость номеров в пятизвездочных отелях Крыма и Кубани сравнима с иностранными аналогами.

«Если брать именно пятерки-лакшери, которых у нас немного в России, то поехать на неделю — это всегда стоило и у нас в стране, и за рубежом 300–400 тыс. рублей на двоих взрослых с ребенком», — пояснил он.

Он добавил, что на ценообразование существенно влияет фактор пандемии коронавируса: у россиян нет возможности отдыхать за границей.

С 1 июля 70 российских регионов начали принимать туристов. Ожидается, что курортный сезон завершится позднее обычного, в октябре–декабре.

В Ассоциации туроператоров России ранее сообщили о снижении цен на семидневные туры с заездом на 7–10 июля. Так, самый дешевый турпакет на двух человек с вылетом из Москвы в Калининград обойдется в 18,5 тыс. рублей, на курорты Черного моря — в 19,5 тыс. рублей, на Байкал — в 46,8 тыс. рублей.

В конце июня стало известно, что продажи туров по России на поездки в июле выросли в 10 раз по сравнению с июнем.