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Боярский прокомментировал досрочную победу «Зенита»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Знаменитый советский и российский актер, народный артист РСФСР Михаил Боярский в беседе с РЕН ТВ прокомментировал досрочную победу петербургского футбольного клуба «Зенит» в «Тинькофф — Российской премьер-лиге».

По его словам, эмоции от данной новости «несколько менее восторженные», так как «Зенит» настолько ушел вперед, что было бессмысленно волноваться за его чемпионство. Боярский отметил, что петербургский клуб давно в лидерах и смог доказать это снова.

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Также артист добавил, что досрочное чемпионство «Зенита» можно считать подарком к 95-летию клуба. Он пожелал футболистам оставаться в такой же прекрасной форме, как сейчас, до столетия.

«К столетию сменится около половины команды, потому что у нас много ветеранов, которые должны привлечь в команду интересных молодых игроков, обучить их, передать им эстафету, продолжать в том же духе радовать болельщиков Санкт-Петербурга», — заявил Боярский.

В воскресенье, 5 июля, «Зенит» в гостях обыграл «Краснодар» (4:2) в матче 26-го тура «Тинькофф — Российской премьер-лиги» и в шестой раз стал чемпионом России.

Чемпионат России возобновился 19 июня после паузы из-за пандемии коронавируса. Он должен быть завершен 22 июля. В оставшихся играх командам разрешено проводить до пяти замен.

Финал Кубка России по футболу сезона-2019/20 запланирован на 25 июля.

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