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Сьюзан Райс допустила возможность стать вице-президентом при Байдене

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Фото: TASS/Imago
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Сьюзан Райс, бывший постоянный представитель США при ООН и экс-помощник 44-го американского президента Барака Обамы по национальной безопасности, допустила, что наиболее вероятный кандидат от демократов на предстоящих в США выборах главы государства Джозеф Байден может назвать ее своим претендентом на пост вице-президента. Об этом она рассказала в эфире телеканала NBC в воскресенье, 5 июля.

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Байден, который при администрации Обамы был вице-президентом страны, не раз заявлял, что намерен выдвинуть на данный пост кандидата-женщину. Райс отметила, что Байдену следует принять решение о том, кто станет его напарником в предвыборной гонке, а также указала о намерении сделать всё возможное, чтобы помочь ему победить на выборах и добиться успеха на посту президента.

Американские СМИ ранее отмечали, что Райс может войти в число женщин, на которых Джозеф Байден намерен остановить свой выбор. Среди других кандидатов на пост вице-президента США при Байдене СМИ также называли сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис и сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны объявить кандидатом на пост главы Белого дома, перенесен из-за пандемии на 17–20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин). Съезд республиканцев запланирован на 24–27 августа. Его основные мероприятия, как ожидается, пройдут в городах Джексонвилл (штат Флорида) и Шарлотт (штат Северная Каролина).

Выборы президента США намечены на 3 ноября.

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