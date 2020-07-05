Наталия Орейро завела Instagram и опубликовала ролик с русскими субтитрами

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро зарегистрировалась в соцсети Instagram и опубликовала видео с русскими субтитрами. Роликом латиноамериканская артистка поделилась в воскресенье, 5 июля.

На записи Орейро в шутку пожаловалась, что уже не знает, чем заняться, находясь на карантине.

«Я уже поела, прибралась, почитала. Снова поела, снова прибралась, снова почитала. И я спрашиваю себя: «Что же еще я могу сделать во время этого карантина? А может, мне сделать Instagram? Я сделаю Instagram!» — приводит слова актрисы телеканал «360».

Пользователи соцсети обрадовались этому известию и написали в комментариях к видео, что с любимой актрисой им будет гораздо веселее, отмечает телеканал «Звезда». До этого Орейро была зарегистрирована только в российской соцсети «ВКонтакте».

У Наталии Орейро в России много поклонников, ее популярность в стране не спадает на протяжении 20 лет, поэтому опубликованное видео артистка сопроводила русскими субтитрами. Она совмещает актерскую деятельность с эстрадной. За свою карьеру она выпустила четыре студийных альбома. Почти каждый год Орейро гастролирует с концертами по России и не раз отмечала, что хотела бы иметь дом в РФ, пишет сайт kp.ru.

В июне актриса рассказала, что подала документы на получение российского гражданства. В посольстве РФ в Аргентине подтвердили, что данный вопрос в настоящее время находится на рассмотрении.

Наталия Орейро известна российским зрителям по сериалам «Дикий ангел», «Ты — моя жизнь» и «В ритме танго». Артистка много раз признавалась в любви к России, а в 2018 году сняла в Подмосковье видеоклип на песню To Russia with Love.