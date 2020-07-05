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Один человек погиб в результате ДТП в Москве

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Фото: vk.com/msk_today
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Один человек погиб, еще один пострадал в результате ДТП на 94-м км МКАД в Москве. Об этом 5 июля сообщило «РИА Новости» со ссылкой на столичный главк МВД.

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«Около 17:45 произошло столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП один человек погиб, по предварительным данным, один пострадал», — рассказали агентству.

По информации пресс-службы департамента ГОЧСиПБ столицы, в результате аварии пострадали три человека. Одну женщину эвакуировали на вертолете.

Как сообщили телеканалу РЕН ТВ в пресс-службе «Московского транспорта», в районе аварии перекрыто три полосы движения на внешней стороне МКАД.

Ранее в воскресенье грузовик и легковой автомобиль столкнулись на 24-м км МКАД, в районе Каширского шоссе.

В результате аварии погиб один человек, еще двое получили травмы. Один пострадавший, 27-летний мужчина, был госпитализирован. Также пострадал 32-летний мужчина, он отказался от госпитализации. С места ДТП был эвакуирован ребенок.

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