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Трамп пообещал бороться с социализмом

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент США Дональд Трамп пообещал продолжить «борьбу с социализмом». Об этом говорится в распространенном 5 июля Белым домом заявлении американского лидера, приуроченном к Дню независимости Венесуэлы.

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«Народ Венесуэлы страдает под гнетом нелегитимного и тиранического режима, который намерен уничтожить демократические институты, нарушать права человека, участвовать в открытой коррупции и эксплуатировать худший экономический и гуманитарный кризис в новейшей истории. Но у США большие надежды относительно народа Венесуэлы», — говорится в заявлении.

Трамп отметил, что надеется на обретение венесуэльским народом «подлинной независимости».

Накануне министерство иностранных дел Венесуэлы опубликовало заявление, приуроченное ко Дню независимости США, в котором пожелала Вашингтону отказаться от приверженности колониализму.

Ранее, 18 июня, стало известно, что Трамп некоторое время назад положительно относился к идее военного вторжения в Венесуэлу. Об этом рассказал бывший помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон.

В начале мая министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил о предотвращении властями морского вторжения колумбийских боевиков в районе города Ла-Гуайра на севере страны с целью осуществить государственный переворот и убить президента Николаса Мадурo.

В результате отражения атаки погибли восемь нападавших, а еще двое граждан США — Люк Александр Денман и Айран Берри — были задержаны. Однако позже стало известно, что правоохранители Венесуэлы в общей сложности по этому делу задержали 66 человек.

Мадуро заявил о прекращении диалога с США после попытки вторжения. Трамп и госсекретарь Майк Помпео опровергли причастность Вашингтона к провалившейся операции наемников.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские спецслужбы готовы помочь в расследовании вторжения.

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