Пациент с подозрением на бубонную чуму выявлен в Китае

В автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая выявлен пациент с подозрением на бубонную чуму. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщает агентство Синьхуа.

В связи с этим комиссия по здравоохранению города Баян-Нур объявила третий уровень эпидемиологического предупреждения о профилактике чумы и борьбе с ней.

Согласно постановлению комиссии, в населенном пункте существует риск распространения эпидемии чумы среди людей.

«Население должно строго соблюдать требования по предупреждению и борьбе с чумой <…> и эффективно осуществлять личную защиту <…>», — передает агентство соответствующее заявление властей.

Местным жителям напомнили, что несанкционированная охота на животных, которые могут стать источником эпидемии заболевания, а также вывоз их за пределы так называемой зоны эпидемии, запрещены. Граждан призвали немедленно сообщать о больных или мертвых сурках, а также о других животных. Пациенты с высокой температурой также должны сообщать о своем состоянии здоровья.

1 июля в Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин. Тела бубонной чумы обнаружили у двоих местных жителей, женщины и мужчины. Отмечается, что перед началом болезни они оба употребили в пищу сырое мясо сурка.

Посольство России в Улан-Баторе, в свою очередь, заверило, что причин для беспокойства из-за вспышки заболевания нет, так как местные власти оперативно отреагировали и приняли все необходимые меры.

В ноябре 2019 года во Внутренней Монголии было зафиксировано четыре случая заражения бубонной чумой. Отмечалось, что чума передается человеку в результате укуса инфицированной блохи, при контакте с заболевшим и воздушно-капельным путем. Коэффициент летальности бубонной чумы достигает 30–60%, а легочная чума при отсутствии лечения всегда приводит к летальному исходу.