Пилот «Формулы-1» Ферстаппен объявил об отказе вставать на колено

Пилот команды «Формулы-1» «Ред Булл» Макс Ферстаппен 5 июля в своем Twitter объявил об отказе вставать на одно колено в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации.

«Я очень привержен равенству и борьбе с расизмом. Но я считаю, что каждый имеет право выражать себя в любое время и так, как им удобно. Я не встану сегодня на колено, но буду уважать и поддерживать личный выбор, который сделает каждый гонщик», — написал он.

Аналогичное заявление сделал в своем Twitter гонщик команды «Феррари» Шарль Леклер. Кроме того, отказались вставать на колено на Гран-при Австрии российский пилот Даниил Квят, Кими Райкконен, Карлос Сайнс-младший и Антонио Джовинацци.

Ранее, 1 июля, американская футболистка клуба «Норт Каролина Каридж» Саманта Мерфи отказалась вставать на одно колено в поддержку движения Black Lives Matter.

В последние несколько недель по всему миру вспыхивают антирасистские акции протеста. Причиной стало убийство полицейскими чернокожего Джорджа Флойда в США. Тысячи людей выступили против расовой дискриминации, а лозунгом движения стала фраза «Жизни черных важны» (Black lives matter).

Однако очень быстро акции переросли в беспорядки, столкновения с полицией, нападения на белых и осквернение памятников деятелей прошлого.