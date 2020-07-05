Карантин ввели еще в одном районе Испании из-за очагов COVID-19

Власти испанского автономного сообщества Галисия приняли решение закрыть район А Маринья провинции Луго из-за локальных вспышек коронавируса. Такую информацию в воскресенье, 5 июля, передает испанская газета El Mundo

Ограничения начинают действовать в полночь понедельника, 6 июля, и продлятся пять дней. Согласно карантинным мерам, жителям района запрещено выезжать на другие территории страны. Часы посещений заведений сферы обслуживания в районе также будут сокращены.

Вспышку заболевания коронавирусной инфекцией обнаружили в районе 24 июня. Сообщается, что на субботу, 4 июля, число заболевших достигло 85 человек. Большинство инфицированных переносят заболевание бессимптомно.

Председатель правительства Галисии Альберто Нуньес Фейхоо подчеркнул, что источниками вспышки заболевания стали два или три бара в районе порта Бурела.

Накануне более 209 тыс. человек в районе Сегриа в испанской автономии Каталония были помещены в строгий карантин из-за резкого роста числа заболеваний COVID-19.

Испания 21 июня официально сняла карантин. В этот же день первые сто самолетов с зарубежными гостями совершили посадку в испанских аэропортах.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. 9 июня стало известно, что ученые из США нашли признаки распространения COVID-19 в Ухане летом 2019 года.

На сегодняшний день, по данным издания, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Испании составило 250 545 человек, умерли более 28 тыс. Наибольшее количество заболевших инфекцией зафиксировано в Мадриде — 72 168 и Каталонии — 62 057.