В ДТП с грузовиком в Кемеровской области погибли три человека

Три человека погибли в результате ДТП с участием грузового автомобиля в Кемеровской области. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 5 июля на сайте регионального управления МВД.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло около 17:50 (13:50 мск) на 302-м км автодороги Р-255 «Сибирь» (территория города Кемерово). Здесь столкнулись ВАЗ-2110 и грузовик «МАН». На место незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа УМВД России по Кемерово», — говорится в сообщении.

В результате происшествия погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля — женщина и ребенок. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее в воскресенье грузовик и легковой автомобиль столкнулись на 24-м км МКАД, в районе Каширского шоссе. В результате аварии погиб один человек, еще двое получили травмы. Один пострадавший, 27-летний мужчина, был госпитализирован. Также пострадал 32-летний мужчина, он отказался от госпитализации. С места ДТП был эвакуирован ребенок.