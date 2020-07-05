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Русскоговорящих учителей за рубежом решили объединить единой соцсетью

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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В Россотрудничестве готовятся запустить отдельную соцсеть для русскоговорящих учителей за рубежом. Старт программы запланирован на сентябрь. Как рассказали «Известиям» в ведомстве, к созданию такой системы общения подтолкнул международный конкурс педагогического мастерства учителей русских школ под названием «Закачай знания!».

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Именно благодаря ему перед специалистами и открылась заинтересованность педагогов в личном общении и обмене практиками на расстоянии, так как в 2020 году в проекте приняли участие более 220 учителей.

Разработкой узконаправленной соцсети занимается агентство АГТ. Обойдется проект в 6 млн бюджетных рублей. Однако его целью является не только общение преподающих на русском языке учителей по разным направлениям, но и привлечение иностранцев к обучению в России.

Согласно планам федерального агентства, в сети может зарегистрироваться до полумиллиона уникальных пользователей из Европы, Азии и стран СНГ, так как на сегодняшний день за пределами страны находится около 3 тыс. русских школ.

Программа предложит педагогам как общение в онлайн-формате, так и проведение вебинаров. В педагогическом сообществе инициативу поддерживают.

Полную версию материала читайте в «Известиях» от 6 июля.

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