Путин рассказал о «мине замедленного действия» в Конституции СССР

В советской Конституции была «мина замедленного действия» о праве выхода республик из СССР. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в воскресенье, 5 июля.

По его словам, эта норма повторялась в конституциях СССР с 1922 года. Россия должна избежать подобных вещей, подчеркнул лидер.

«Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей Конституции. Они будут укреплять нашу государственность, создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед», — сказал президент в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Поправки к Конституции России вступили в силу 4 июля 2020 года. Путин подписал указ о внесении поправок и тем же указом глава государства постановил опубликовать Основной закон с внесенными в него изменениями.

Голосование по поправкам к Конституции завершилось 1 июля. Центризбирком официально утвердил результаты: поддержали изменения 77,92% проголосовавших (почти 58 млн россиян), против — 21,27% (около 16 млн граждан). Итоговая явка по стране составила 67,97%.