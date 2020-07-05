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Женщина умерла после наезда машины в ходе протестов в Сиэтле

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Фото: REUTERS/Jason Redmond
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Женщина скончалась в больнице из-за полученных травм после того, как ее сбил автомобиль во время акции протеста в американском городе Сиэтл, штат Вашингтон. Об этом 4 июля сообщила Seattle Times со ссылкой на медиков.

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Саммер Тейлор было 24 года, она умерла в медицинском центре Harborview. Вторая пострадавшая, 32-летняя Диаз Лав, из Портленда, штат Орегон, находится в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии.

По данным издания, водитель въехал в толпу демонстрантов на частично перекрытой проезжей части, его задержали.

Управлял автомобилем 27-летний Давит Келет из Сиэтла. В субботу утром его поместили в тюрьму округа Кинг.

Ранее, в июле, в Сиэтле полиция ликвидировала «автономную зону», напоминает «Газета.ру». Правоохранители разогнали протестующих и зачистили так называемую «автономную зону Капитолийского холма».

11 июня президент США Дональд Трамп назвал демонстрантов в Сиэтле внутренними террористами.

На фоне массовых протестов, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, демонстранты в Сиэтле заняли несколько кварталов в центральной части города и 8 июня объявили эту территорию «автономной зоной Капитолийского холма», которая не подчиняется органам госвласти.

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