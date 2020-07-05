МИД отверг обвинения США в нарушении моратория на ядерные испытания

Обвинения Вашингтона в отношении Москвы по невыполнению обязательств по Договору об ограничении подземных испытаний ядерного оружия строятся «на абсолютно ложных посылах». Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

Российские дипломаты считают, что таким образом США пытаются отвлечь внимание от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), отказавшись от которого американская сторона поставило договор «на грань полного развала».

Кроме того, в российском внешнеполитическим ведомства подчеркнули, что обвинения Вашингтоне не подкреплены какими-либо доказательствами. США признаются в том, что у них нет данных ни о количестве таких экспериментов в 2019 году, ни о том, что они вообще проводились.

В МИДе добавили, что Россия строго придерживается запрета на ядерные испытания и выполняет все обязательства по ДВЗЯИ, которые касаются ограничения ядерных подземных испытаний.

30 июня МИД РФ назвал деструктивной позицию США в отношении ДВЗЯИ. В российском внешнеполитическом ведомстве призвали США пересмотреть свою позицию и «дать зеленый свет» превращению договора в «полноценно действующий международно-правовой инструмент».

24 июня спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон, хотя и сохраняет способность для проведения ядерных испытаний, не видит смысла в их реализации.

Дипломат добавил, что Вашингтон не уведомлял Москву о возможности отзыва своей подписи под Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Ранее в тот же день Биллингсли заявил о попытках Китая выйти на ядерный паритет с РФ и США и о готовности американской стороны к продлению Договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3), но на определенных условиях.