Врач рассказала о противопоказаниях для мытья в холодной воде

Во время отключения горячей воды летом многие люди начинают мыться под холодной водой, чтобы не тратить время на ее разогревание и закалить организм, однако делать это медики рекомендуют не всем.

Мытье под холодной водой противопоказано людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, рассказала врач-дерматолог Екатерина Мокина в беседе с «АиФ».

По ее словам, в момент попадания под холодную воду в организме сосуды резко сужаются, а затем расширяются, что вредно для людей с кардиологическими проблемами.

«Люди, непривычные к закаливанию и, например, обливаниям холодной водой, а также имеющие болезни сердца и сосудов, могут отреагировать очень необычно и серьезно…» — отметила специалист.

Мокина добавила, что моющие средства ведут себя гораздо лучше в теплой воде, при этом холодная вода не дает возможности полноценно и правильно очистить кожу от этих средств и загрязнений.

«С точки зрения процесса мытья и качества смывания различных средств с кожи я бы не рекомендовала мыться под холодной водой», — заключила врач.

Ранее врач-кардиолог и терапевт Ирина Мурадян рассказала, что дефицит витамина D является одним из факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.