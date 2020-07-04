Кардиолог назвала самый полезный витамин для сердца

Дефицит витамина D является одним из факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Такое мнение высказала врач-кардиолог и терапевт Ирина Мурадян.

«<…> дефицит витамина D рассматривается, как дополнительный неклассический фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. Он может являться одним из компонентов комплексного подхода при профилактике и лечении артериальной гипертензии», — приводит ее слова портал Medical Note накануне 3 июля.

Отмечается, что согласно результатам исследований связи концентрации витамина D и распространенностью инфаркта миокарда и инсульта у людей с уровнем этого витамина в организме ниже нормы (до 20 нг/мл при необходимых 30–60 нг/мл) указанные заболевания выявлялись чаще. В исследовании принимали участие более 16 тыс. человек старше 18 лет.

Кардиолог добавила, что в целом, влияние витамина D на снижение артериального давления у людей с нормальным уровнем витамина нейтральное, а не положительное.

2 июля доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал о пользе крапивы для организма. По его словам, это растение поможет справиться с такими проблемами, как пониженный иммунитет, усталость и депрессия.