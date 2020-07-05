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США перебросили стратегический бомбардировщик В-52Н на Гуам

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Фото: Global Look Press/CTK/Lubos Pavlicek
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Пентагон перебросил на остров Гуам, находящийся в западной части Тихого океана, стратегический бомбардировщик В-52Н. Это произошло на фоне происходящих в Южно-Китайском море крупномасштабных учений военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов, способный нести крылатые ракеты и авиабомбы в ядерном оснащении бомбардировщик совершил тихоокеанский перелет с авиабазы Барксдейл в американском штате Луизиана.

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2 июля сообщалось, что министерство обороны США выразило обеспокоенность решением Китая о проведении военных учений в Южно-Китайском море.

28 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Китай относится к Южно-Китайскому морю как к своей «морской империи», а также добавил, что такое поведение Пекина недопустимо.

По словам госсекретаря, США приветствуют позицию лидеров АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) на решении споров по Южно-Китайскому морю в соответствии с международным правом.

1 июня Пекин выразил протест Соединенным Штатам из-за вмешательства во внутренние дела страны по Гонконгу.

29 мая правительство Китая призвало Вашингтон прекратить политические манипуляции по законопроекту об обеспечении нацбезопасности в Гонконге. КНР готова принять контрмеры, сказал представитель МИД Китая.

В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести санкции против официальных лиц Китая и Гонконга, которые, по мнению Вашингтона, подрывают автономию региона.

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