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В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусной инфекцией, у всех был подтвержден диагноз «пневмония». Об этом в субботу, 4 июля, сообщил оперативный штаб.

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Ранее в субботу заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова сообщила, что еще 1620 пациентов с коронавирусом вылечились в столице. Всего число вылечившихся от инфекции увеличилось в Москве до 156 459.

За последние сутки в России было выявлено 6632 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 29,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 168 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 8986 человек.

3 июля министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что вторая волна коронавируса в России такого же масштаба, как и первая, маловероятна.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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