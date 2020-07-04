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6632 новых случая коронавируса выявили в России за сутки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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За минувшие сутки в России зарегистрировали 6632 пациента с коронавирусом. Об этом в субботу, 4 июня, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

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«За последние сутки в России выявлено 6632 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 29,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 168 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8986 человек», — говорится в сообщении.

Таким образом, всего в стране выявили 674 515 случаев инфекции в 85 регионах, 10 027 пациентов умерли, 446 879 были выписаны.

Ранее 2 июля эксперт Всемирной организации здравоохранения Анна Мария Энао-Рестрепо заявила, что в настоящее время на стадии клинических испытаний находятся 17 различных вакцин от коронавируса.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в мире зафиксировано более 11 млн случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии скончались более 528 тыс. человек, 6,2 млн выздоровели.

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