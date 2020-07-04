Захарова оценила признание Гуайдо «врио президента» Венесуэлы судом Лондона

Решение Высокого суда Лондона признать лидера оппозиции Хуана Гуайдо «врио президента» Венесуэлы и дать ему доступ к золоту страны является возмутительным. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 4 июля.

«Это решение возмутительно. Насколько можно понять из заявления верховного судьи Найджела Тира, лондонский суд даже не пытался дать правовую оценку претензиям Гуайдо, а лишь последовал позиции британской исполнительной власти, ранее, дескать, «однозначно признавшей» Гуайдо «президентом Венесуэлы» ― а двух президентов у Венесуэлы быть не может», ― подчеркнула она.

Кроме того, Захарова отметила, что, видимо, в Соединенном Королевстве независимость суда работает лишь в случае совпадения позиции судей с мнением правительства страны.

Также официальный представитель российского МИДа добавила, что некоторые европейские страны пытаются сделать «токсичным» любое сближение венесуэльской оппозиции и официальных властей.

2 июля стало известно, что Верховный суд Великобритании признал Гуайдо президентом Венесуэлы в рамках судебной тяжбы о принадлежности более $930 млн в золотых слитках, находящихся в Банке Англии.

Юристы Гуайдо заявили, что Центробанк Венесуэлы хочет продать золото, а деньги потратить на восстановление страны от последствий коронавируса.

Сарош Зайвалла, один из адвокатов, представляющих действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил, что они будут добиваться обжалования решения. Команда Гуайдо полагает, что Мадуро хочет использовать золото, чтобы расплатиться со своими иностранными союзниками, однако его адвокаты опровергают данное заявление.

В январе 2019 года на фоне продолжительных протестов в Венесуэле Гуайдо провозгласил себя главой государства. Его признали, в частности, США, Канада, Бразилия и Греция. Другие государства, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали избранного главу государства Николаса Мадуро.

22 июня 2020 года стало известно, что президент США Дональд Трамп по-прежнему считает главой Венесуэлы Гуайдо. Кроме того, он рассказал, что готов встретиться с Мадуро, чтобы обсудить его «мирный уход от власти».

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 24 июня, что Москва поддерживает позицию президента Венесуэлы Николаса Мадуро по развитию национального диалога с оппозицией.