Прямой эфир

Пожар в деревянном храме XIX века под Томском потушили

0
Фото: МЧС РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Возгорание, произошедшее в деревянном храме XIX века в поселке Зоркальцево Томской области, потушен. Площадь пожара составила 250 кв. м. Об этом в субботу, 4 июля, сообщил начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по региону Вячеслав Худин.

«Пожар ликвидирован на площади 250 кв. м. Погибших и пострадавших нет», — цитирует его ТАСС.

О происшествии в храме стало известно ранее в субботу. Сообщалось, что огонь едва не перекинулся на соседние дома. Пожарным и местным жителям совместными усилиями удалось не допустить этого и локализовать возгорание.

Глава Томского района Александр Терещенко, как передавало агентство, заявил, что причиной инцидента мог стать удар молнии.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины ЧП.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020