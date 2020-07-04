Пожар в деревянном храме XIX века под Томском потушили

Возгорание, произошедшее в деревянном храме XIX века в поселке Зоркальцево Томской области, потушен. Площадь пожара составила 250 кв. м. Об этом в субботу, 4 июля, сообщил начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по региону Вячеслав Худин.

«Пожар ликвидирован на площади 250 кв. м. Погибших и пострадавших нет», — цитирует его ТАСС.

О происшествии в храме стало известно ранее в субботу. Сообщалось, что огонь едва не перекинулся на соседние дома. Пожарным и местным жителям совместными усилиями удалось не допустить этого и локализовать возгорание.

Глава Томского района Александр Терещенко, как передавало агентство, заявил, что причиной инцидента мог стать удар молнии.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины ЧП.