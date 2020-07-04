Полицейские пострадали в Лондоне при разгоне незаконной вечеринки

Семь сотрудников полиции Лондона получили ранения при попытке разогнать незаконную музыкальную вечеринку. Инцидент произошел в ночь на субботу в районе Хаммерсмит и Фулэм, сообщается 4 июля в Twitter полиции.

Правоохранители получили жалобы на громкую музыку и выехали на место происшествия. Присутствующие дали отпор полицейским, в них полетели камни и кирпичи. В результате семь сотрудников пострадали.

В ряде британских городов с субботы снят ряд ограничительных мер: открылись кафе, пабы и рестораны. С 1 июня в Великобритании началась новая стадия выхода из карантина, которая разрешила гражданам встречаться на улицах.

По данным портала Worldometers на 4 июля, в Великобритании зафиксировали 284 276 случаев COVID-19, скончались 44 131 пациентов.