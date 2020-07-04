Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане

Заслуженного тренера России Адбулманапа Нурмагомедова похоронили в его родном дагестанском селе Кироваул Кизилюртовского района. Об этом «РИА Новости» сообщил глава села Ильяс Хазиев.

По его словам, на похоронах людей было немного: родственники, спортсмены, которые приехали из Москвы, а также глава Чечни Рамзан Кадыров.

Перед похоронами многие жители села пришли проститься с Абдулманапом Нурмагомедовым к его дому. Собравшихся было так много, что они не поместились во дворе дома.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов умер в московской больнице 3 июля. По словам его друга, дагестанского комментатора Рамазана Рабаданова, причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

15 апреля Нурмагомедова госпитализировали в Махачкале. Позже у него диагностировали пневмонию.

Позднее его состояние ухудшилось, его перевели на лечение в Москву, где тренер впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что у его отца был выявлен коронавирус.

В середине июня тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес сообщил, что Нурмагомедов-старший вылечился от инфекции.

Свои соболезнования семье Нурмагомедова выразили президент России Владимир Путин, губернатор Московской области Андрей Воробьёв и министр спорта Олег Матыцин, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, а также глава UFC Дана Уайт.