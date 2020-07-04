Следствие установило количество человек в машине Ефремова в момент ДТП

Следствие установило, что на момент ДТП, в котором погиб Сергей Захаров, актер Михаил Ефремов находился один в машине. Об этом ТАСС сообщило со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По информации агентства, машиной управлял именно Ефремов, пассажиров в автомобиле не было. Отмечается, что выводы следствия подтверждаются показаниями очевидцев и камерами видеонаблюдения.

Ранее адвокат артиста Эльман Пашаев в эфире программы «60 минут» намекнул, что актер мог быть в автомобиле не один, и добавил, что сотрудники ГИБДД приехали на место уже после ДТП. На это адвокат семьи погибшего Александр Добровинский высказал опасения, что защита Ефремова может представить другого человека, который мог быть за рулем машины актера.

3 июля Пашаев в интервью телеканалу «Москва 24» сообщил, что Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП. Подробностей защитник объяснять не стал. Позднее он уточнил свое высказывание о непризнании артистом своей вины. По его словам, сказанную им фразу не так трактовали, а вопрос о виновности Ефремова в ходе его допроса не поднимался.

В свою очередь, семья погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова отказалась комментировать данное заявление, так как не хочет опускаться до уровня адвоката артиста. Защитник потерпевших Александр Добровинский отметил, что свидетели подтверждали, что актер был один в машине и тогда. Если за рулем находился не Ефремов, то это, вероятно, были «призраки, марсиане, нечистая сила», которые, как иронично отметил юрист, и получат срок.

ДТП произошло на Смоленской площади. Внедорожник Ефремова выехал на встречную полосу и протаранил фургон Lada, за рулем которого был 58-летний Захаров. Он получил тяжелые травмы и скончался утром следующего дня в больнице. Его похоронили 11 июня.

Очевидцы, заснявшие поведение актера после аварии на видео, утверждали, что он был сильно пьян. Позднее медэкспертиза показала присутствие в организме Ефремова алкоголя и наркотиков.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и повлекшее смерть человека». Согласно ей актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Ефремова отправили под домашний арест. За его перемещениями следят с помощью электронного браслета.