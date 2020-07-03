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РЕН ТВ опубликовал последнее интервью Абдулманапа Нурмагомедова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Телекнала РЕН ТВ в пятницу, 3 июля, опубликовал последнее интервью отца бойца UFC Хабиба Нурмагомедова мастера спорта СССР по вольной борьбе Абдулманапа Нурмагомедова, скончавшегося ранее в этот же день.

Журналисты записали этот разговор еще в апреле, до госпитализации Нурмагомедова-старшего. Он рассказал о своей карьере, семье, первых шагах сына в большом спорте, несостоявшемся бое Нурмагомедова-младшего с американцем Тони Фергюсоном и коронавирусе.

«Когда Хабиб родился, у меня уже был зал <…> Туда приходили дети соседей и мои племянники. Я начал их тренировать. Хабиб уже где-то в девяностом году шагал на татами, он все это видел. Он уже начинал делать упражнения. Я ему какие-то задания давал — подворачиваться, на жгут резины, пресс качать, отжиматься, такие вещи уже делал в четыре года уже довольно серьезно. Я старался его поощрять за количество, за правильное, за количество, которое он увеличивает со временем», — поделился воспоминаниям Абдулманап Нурмагомедов.

Он отметил, что Хабиб Нурмагомедов в настоящее время один из трех лучших бойцов UFC, и его задача — защитить пояс и двигаться дальше.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в московской больнице. Его друг — дагестанский комментатор Рамазан Рабаданов рассказал, что причина смерти — осложнения, вызванные коронавирусом.

Президент России Владимир Путин уже выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову в связи с потерей отца.

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