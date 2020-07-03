Путин выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца

Президент России Владимир Путин по телефону выразил соболезнования чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца, тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом в пятницу, 3 июля, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российский лидер был лично знаком с Абдулманапом Нурмагомедовым, пишет «РИА Новости». В сентябре 2019 года Путин встретился с отцом и сыном в аэропорту перед вылетом из Дагестана, где находился с рабочей поездкой. Встреча состоялась после турнира в Абу-Даби, где Хабиб отстоял титул чемпиона.

Глава государства тогда восхитился поединком, назвав его красивым, и поздравил победителя.

Ранее 3 июля свои соболезнования семье Нурмагомедова выразили губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр спорта Олег Матыцин.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов умер в московской больнице 3 июля. По словам его друга, дагестанского комментатора Рамазана Рабаданова, причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

15 апреля Нурмагомедова госпитализировали в Махачкале. Позже у него диагностировали пневмонию.

Позднее его состояние ухудшилось, его перевели на лечение в Москву, где тренер впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что у его отца был выявлен коронавирус.

В середине июня тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес сообщил, что Нурмагомедов-старший вылечился от инфекции.