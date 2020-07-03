Прямой эфир

Сенатор Игорь Морозов заразился коронавирусом

0
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Член Совета Федерации от Рязанской области Игорь Морозов заразился коронавирусом. Об этом он написал в своем Facebook в пятницу, 3 июля.

Сенатор отметил, что уже начинает лечение от инфекции и призвал всех, с кем контактировал в последние 14 дней, пройти тест на наличие COVID-19.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

«Сегодня мне врачи сообщили, что у меня положительный тест на коронавирус, и я начинаю курс лечения. В связи с этим обращаюсь к своим коллегам, друзьям и единомышленникам, с которыми мы общались и пересекались в последние две недели, — пройдите, пожалуйста, тест на коронавирус (COVID 19), только вместе и сообща мы сможем его победить», — написал Морозов.

При этом 1 июля сенатор вместе с супругой принял участие в голосовании по поправкам к Конституции. Этот момент снял фотограф. На опубликованных снимках сенатор позирует с бюллетенем у урны. Защитной маски на нем в этот момент не было, пишет ТАСС.

Ранее в этот же день председатель Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил, что глава одной из участковых избирательных комиссий в столице узнала о положительном тесте на наличие инфекции в последний день голосования. После этого, как приводит его слова «РИА Новости», она незамедлительно ушла на самоизоляцию.

В самом начале проведения голосования в стране — 25 июня, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что отдать свой голос по вопросу о поправках в Конституцию на избирательных участках абсолютно безопасно с эпидемиологической точки зрения.

В начале июня глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова гарантировала, что голосование по Конституции будет безопаснее похода в магазин.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020