Сенатор Игорь Морозов заразился коронавирусом

Член Совета Федерации от Рязанской области Игорь Морозов заразился коронавирусом. Об этом он написал в своем Facebook в пятницу, 3 июля.

Сенатор отметил, что уже начинает лечение от инфекции и призвал всех, с кем контактировал в последние 14 дней, пройти тест на наличие COVID-19.

«Сегодня мне врачи сообщили, что у меня положительный тест на коронавирус, и я начинаю курс лечения. В связи с этим обращаюсь к своим коллегам, друзьям и единомышленникам, с которыми мы общались и пересекались в последние две недели, — пройдите, пожалуйста, тест на коронавирус (COVID 19), только вместе и сообща мы сможем его победить», — написал Морозов.

При этом 1 июля сенатор вместе с супругой принял участие в голосовании по поправкам к Конституции. Этот момент снял фотограф. На опубликованных снимках сенатор позирует с бюллетенем у урны. Защитной маски на нем в этот момент не было, пишет ТАСС.

Ранее в этот же день председатель Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил, что глава одной из участковых избирательных комиссий в столице узнала о положительном тесте на наличие инфекции в последний день голосования. После этого, как приводит его слова «РИА Новости», она незамедлительно ушла на самоизоляцию.

В самом начале проведения голосования в стране — 25 июня, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что отдать свой голос по вопросу о поправках в Конституцию на избирательных участках абсолютно безопасно с эпидемиологической точки зрения.

В начале июня глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова гарантировала, что голосование по Конституции будет безопаснее похода в магазин.