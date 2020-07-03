Глава Института новейших государств оценил голосование по поправкам

Почти 58 млн граждан России (более половины населения страны, имеющих право голоса) выступили за поправки к Конституции. Итоги голосования показывают абсолютную поддержку президентских поправок. Об этом заявил 3 июля директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Это «железобетонный» результат, который не предполагает каких-либо вариативных оценок, сомнений или оговорок. Такие высокие показатели волеизъявления говорят, конечно, о здоровье нашего общества. Всё прошло очень качественно, несмотря на всевозможные усилия оппонентов — внутренних и внешних», — сказал он.

Мартынов подчеркнул, что инициатором изменений стал президент страны Владимир Путин, а также он лично возглавил работу над этим процессом, принимал активное участи как в обсуждении, так и в дополнении пакета. Кроме того, глава государства настоял на проведении общероссийского голосования.

«В определенном смысле результаты волеизъявления подтверждают особую роль Владимира Путина. Согласно нашей Конституции, много кто может стать главой страны. Понятно, что всё решается на выборах. Но в определенный момент своей президентской деятельности он приобрел неформальный статус национального лидера и сохраняет его до сих пор. Это произошло путем общероссийского признания. Результаты голосования по Основному закону — об этом в том числе», — добавил Мартынов.

Все поправки были важными для населения, особенно об укреплении суверенитета и социальных гарантиях, отметил глава Института. «Американские СМИ критикуют нынешнюю редакцию Конституции, однако по основным положениям и принципам — это всё тот же текст, который в 1993 году активно поддерживали США», — заключил Мартынов.

Ранее в этот же день Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию. Они вступят в силу 4 июля 2020 года.

Голосование по поправкам к Конституции завершилось 1 июля. Центризбирком уже официально утвердил результаты: поддержали изменения 77,92% проголосовавших (почти 58 млн россиян), против — 21,27% (около 16 млн граждан) Итоговая явка по стране составила 67,97%.

Поправки предусматривают ужесточение требований к кандидатам на пост президента и ограничение количества президентских сроков — не больше двух по шесть лет. Глава государства будет представлять Совету Федерации кандидатов на пост главы и судей Конституционного, Верховного и других судов федерального уровня, их заместителей, а также формировать Госсовет РФ.

Также предлагается запретить высшим должностным лицам иметь вид на жительство и гражданство других стран и расширить полномочия парламента — премьер-министр и члены кабмина будут назначаться президентом только после утверждения их кандидатур Госдумой. Предусматривается приоритет Основного закона страны над международными соглашениями.

Кроме этого, поправки закрепляют регулярную индексацию пенсий и социальных выплат, гарантии минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне не менее прожиточного минимума трудоспособного населения.