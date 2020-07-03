Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов

Россия нуждается в притоке мигрантов для экономического развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, 3 июля.

«Россия нуждается в притоке новых граждан <...>, в привлечении людей из-за границы. <...> Что касается экономики, то совершенно очевидно, что с развитием экономики — нам уже не хватает, — а скоро это будет очень заметно: не будет хватать рабочих рук. Это становится реальным объективным ограничителем экономического роста в стране. Это одна из серьезных проблем», — отметил Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию.

Он подчеркнул, что России нужны молодые люди, которые готовы получить образование или уже обладают квалификацией и профессией.

«Мы должны смотреть на развитие социальной инфраструктуры с тем, чтобы этот приток мигрантов не нарушал права граждан России, которые проживают у себя дома, чтобы у нас не было проблем с предоставлением образовательных услуг либо с учреждениями здравоохранения. Это всё непростые вопросы, но ими нужно заниматься, разумеется, мы будем это делать», — добавил Путин.

В начале июня в МВД России рассказали о том, что ведомство разработает новый правовой режим для долгосрочного нахождения иностранных граждан на территории России.

В конце мая стало известно, что в России могут появиться специализированные трудовые биржи для мигрантов в рамках решения вопросов обострения миграционной ситуации из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, по мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, сообщения о дискриминации трудовых мигрантов из Центральной Азии в стране не соответствуют действительности.