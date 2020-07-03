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Москвичей предупредили о пятничных пробках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Жителям Москвы рекомендовали выбрать общественный транспорт вечером в пятницу, 3 июля, из-за дачных пробок. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

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«Спешим предупредить, что движение в час пик в сторону области будет напряженным. Многие едут на дачи. Советуем выбирать альтернативные маршруты и общественный транспорт», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В настоящее время загруженность дорог в городе оценивается в семь баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

К вечеру в столичном регионе ожидаются гроза и ветер с порывами до 15 м/с. В Москве может выпасть до половины месячной нормы осадков. Не исключен град, пишет «Москва 24». В МЧС жителям рекомендовали по возможности не выходить из дома, поставить машину в гараж и обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

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