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В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе в пятницу, 3 июля. Об этом учреждение сообщило в прогностической карте на своем сайте.

Отмечается, что предупреждение будет действовать в Москве и Подмосковье с 9:00 до 21:00 3 июля в связи с ожидаемой грозой, сопровождающейся ветром со скоростью до 15 м/с.

Ранее 3 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на юге европейской части России с пятницы, 3 июля, установятся превышающие норму на 6–7 градусов дневные температуры.

30 июня Вильфанд рассказал, что июль будет теплым на большей части территории России, а кое-где даже аномально жарким.

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