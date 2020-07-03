В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы

Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе в пятницу, 3 июля. Об этом учреждение сообщило в прогностической карте на своем сайте.

Отмечается, что предупреждение будет действовать в Москве и Подмосковье с 9:00 до 21:00 3 июля в связи с ожидаемой грозой, сопровождающейся ветром со скоростью до 15 м/с.

Ранее 3 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на юге европейской части России с пятницы, 3 июля, установятся превышающие норму на 6–7 градусов дневные температуры.

30 июня Вильфанд рассказал, что июль будет теплым на большей части территории России, а кое-где даже аномально жарким.