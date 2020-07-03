Семья Захарова не стала комментировать отказ Ефремова признать вину

Семья погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова не хочет опускаться до уровня адвоката артиста и комментировать его отказ признать вину в смертельном ДТП. Об этом в пятницу, 3 июля, рассказала телеканалу РЕН ТВ супруга брата погибшего Татьяна Захарова.

«Мы ничего не можем на это сказать. Наши интересы представляет адвокат. Мы не будем опускаться до [адвоката артиста Эльмана] Пашаева, давать какие-то комментарии. Наш адвокат всегда дает исчерпывающие комментарии. Он говорит всё, что мы думаем. Мы не принимаем никаких денег. Мы держимся», — заявила она.

Ранее в этот же день адвокат семьи потерпевшей стороны Александр Добровинский заявил, что свидетели подтверждали, что актер был один в машине.

«А если Ефремов за рулем не находился, то очевидно, что за рулем находились призраки, марсиане, нечистая сила. В коллизии предстоит разобраться. Очевидно, марсиане срок получат», — цитирует защитника телеканал «Звезда».

Ранее в этот же день адвокат Пашаев заявил, что Ефремов отказался признать вину в совершении ДТП. По словам юриста, ранее артист заявил, что готов выплатить компенсацию семье погибшего в ДТП, потому что в аварии фигурировала его машина.

Смертельное ДТП произошло на Смоленской площади. Внедорожник Ефремова выехал на встречную полосу и протаранил фургон Lada, за рулем которого был 58-летний Захаров. Он получил тяжелые травмы и скончался утром следующего дня в больнице. Его похоронили 11 июня.

Очевидцы, заснявшие поведение актера после аварии на видео, утверждали, что он был сильно пьян. Позднее медэкспертиза показала присутствие в организме Ефремова алкоголя и наркотиков.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и повлекшее смерть человека». Согласно ей актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Ефремова отправили под домашний арест. За его перемещениями следят с помощь электронного браслета.

12 июня Ефремов опубликовал ролик с извинениями и предложением компенсации семье погибшего. Адвокат Александр Добровинский, представляющий семью, заявил 17 июня, что его клиенты отказались от компенсации от артиста. Потерпевшими по делу признаны старший сын погибшего, супруга, еще один сын и брат погибшего.