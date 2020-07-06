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Безымянная звезда: как ищут пропавших солдат

О поисковых работах на полях сражений
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Работа поисковой группы на месте раскопок, где были найдены останки красноармейцев, погибших во Второй мировой войне
Фото: REUTERS/Eduard Korniyenko
«Война не окончена, пока не похоронен последний солдат…» Это выражение русского полководца Александра Суворова часто вспоминают поисковики, которые занимаются розыском пропавших без вести воинов Великой Отечественной войны. Как проходят раскопки стихийных воинских захоронений — в фотогалерее «Известий»
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Работа поисковой группы на месте раскопок, где были найдены останки красноармейцев, погибших во Второй мировой войне
Фото: REUTERS/Eduard Korniyenko
Поисковое движение в СССР начиналось с красных следопытов в 1960-е годы. Пионеры и комсомольцы не только брали шефство над ветеранами Великой Отечественной и ухаживали за мемориалами, но и занимались поиском пропавших без вести солдат, коих после войны насчитывалось 4,5 млн человек
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Работа поисковой группы на месте раскопок, где были найдены останки красноармейцев, погибших во Второй мировой войне
Фото: REUTERS/Eduard Korniyenko
Постепенно к ним подключались и взрослые энтузиасты
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Работа поисковой группы на месте раскопок, где были найдены останки красноармейцев, погибших во Второй мировой войне
Фото: REUTERS/Eduard Korniyenko
Многие захоронения, произведенные непосредственно после боя, были забыты, либо на теле погибшего солдата оставался медальон, и он числился пропавшим без вести
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Работа поисковой группы на месте раскопок, где были найдены останки красноармейцев, погибших во Второй мировой войне
Фото: REUTERS/Eduard Korniyenko
Для работы на таких полях требовались специальные навыки, которые позволяли бы аккуратно извлечь останки, идентифицировать и установить обстоятельства гибели
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Работа поисковой группы на месте раскопок, где были найдены останки красноармейцев, погибших во Второй мировой войне
Фото: REUTERS/Eduard Korniyenko
Требовалась также координация поисковых работ
На весь экран
Работа поисковой группы на месте раскопок, где были найдены останки красноармейцев, погибших во Второй мировой войне
Фото: REUTERS/Eduard Korniyenko
В 1988 году был создан Всесоюзный координационный совет поисковых отрядов при ЦК ВЛКСМ, а спустя год Координационный центр Министерства обороны СССР по увековечению памяти защитников Родины. В 1993 году был принят закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», который регламентировал порядок проведения поисковых работ, органы управления, финансовое и материально-техническое обеспечение мероприятий
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Работа поисковой группы на месте раскопок, где были найдены останки красноармейцев, погибших во Второй мировой войне
Фото: REUTERS/Eduard Korniyenko
В 2013 году создано «Поисковое движение России» — крупнейшая организация, занимающаяся полевой и архивной поисковой работой. Оно объединяет более 42 тыс. поисковиков в составе 1428 поисковых отрядов. Региональные отделения открыты в 82 субъектах РФ
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Работа поисковой группы на месте раскопок, где были найдены останки красноармейцев, погибших во Второй мировой войне
Фото: REUTERS/Eduard Korniyenko
Всего за пять лет — с 2013 по 2018 год — участниками движения были подняты останки более 120 тыс. солдат и офицеров. Более 6 тыс. имен исчезли из списков пропавших без вести, их имена и судьбы установлены, останки перезахоронены
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Перезахоронение красноармейцев погибших во Второй мировой войне
Фото: REUTERS/Eduard Korniyenko
Церемония перезахоронения красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны
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