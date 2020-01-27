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Главный удар: военно-исторический фестиваль «В полосе прорыва»

Реконструкторы отметили 76-ю годовщину снятия блокады Ленинграда
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Фестиваль "В полосе прорыва"
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
26 января под Санкт-Петербургом состоялся IX Ежегодный военно-исторический фестиваль «В полосе прорыва», посвященный 76-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фестиваль "В полосе прорыва"
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
В течение часа реконструкторы демонстрировали эпизод Красносельско-Ропшинской операции 2-й Ударной армии
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Фестиваль "В полосе прорыва"
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Участие в реконструкции приняли энтузиасты из 50 городов России и зарубежья
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Фестиваль "В полосе прорыва"
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
На поле боя выехали 15 восстановленных танков и 20 автомобилей, грузовиков и мотоциклов военных лет
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Фестиваль "В полосе прорыва"
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
В фестивале было задействовано более 600 человек
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Фестиваль "В полосе прорыва"
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
В ходе фестиваля пиротехниками было произведено около 300 взрывов
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Фестиваль "В полосе прорыва"
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Бойцы Красной армии били условного врага и числом, и уменьем
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Фестиваль "В полосе прорыва"
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
На поле мемориала «Январский гром» была открыта выставка, посвященная быту и оружию советских солдат
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Фестиваль "В полосе прорыва"
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Началу наступления предшествовали две артподготовки. Стрельба велась из 15 артиллерийских орудий
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Фестиваль "В полосе прорыва"
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Оборона немцев была также показана с максимальной степенью достоверности
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Фестиваль "В полосе прорыва"
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Макеты немецкой бронетехники живописно пылали на поле боя
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Фестиваль "В полосе прорыва"
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Общие потери немецких войск в январе 1944 года составили 40 тыс. солдат и офицеров убитыми и до 3 тыс. — пленными
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Фестиваль "В полосе прорыва"
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
За час с небольшим реконструкторы сумели показать основные этапы сражения, длившегося 16 суток
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Фестиваль "В полосе прорыва"
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Восстановленные танки Т-34-85 привлекали внимание публики и самих участников
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Фестиваль "В полосе прорыва"
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Фестиваль завершился фронтовым концертом, на котором были исполнены песни военных лет
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