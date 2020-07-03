Индонезия начала самостоятельную разработку вакцины от COVID-19

Ученые Индонезии активизировали разработки собственной вакцины против коронавируса. Об этом 3 июля сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на научного руководителя группы по борьбе с COVID-19 Али Мукти.

Эксперт выразил беспокойство тем, что развивающиеся страны могут не получить доступ к лекарству, разработанному на других континентах.

«Мы знаем, что мировые производственные мощности, в том числе биотехнологических компаний, ограничены. Кроме того, нарушены глобальные связи поставок», — сказал он, добавив, что необходимо разрабатывать собственную вакцину, доступную в Индонезии.

«При оптимистическом раскладе в начале будущего года завершатся лабораторные исследования, а во второй половине начнутся клинические испытания», — сказал Мукти.

2 июля эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Анна Мария Энао-Рестрепо заявила, что в настоящее время на стадии клинических испытаний находятся 17 различных вакцин от коронавируса.

В конце июня глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи предположил, что эффективность новой вакцины от коронавируса будет на уровне 70–75%.

29 июня врач анестезиолог-реаниматолог филиала ГВКГ им. Н.Н. Бурденко Олег Чихляев рассказал, что испытатели российской вакцины от коронавируса чувствуют себя хорошо. Нежелательных побочных эффектов у них не наблюдается.