Прямой эфир
Сюжет:

Индонезия начала самостоятельную разработку вакцины от COVID-19

0
Фото: TASS/DPA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые Индонезии активизировали разработки собственной вакцины против коронавируса. Об этом 3 июля сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на научного руководителя группы по борьбе с COVID-19 Али Мукти.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

Эксперт выразил беспокойство тем, что развивающиеся страны могут не получить доступ к лекарству, разработанному на других континентах.

«Мы знаем, что мировые производственные мощности, в том числе биотехнологических компаний, ограничены. Кроме того, нарушены глобальные связи поставок», — сказал он, добавив, что необходимо разрабатывать собственную вакцину, доступную в Индонезии.

«При оптимистическом раскладе в начале будущего года завершатся лабораторные исследования, а во второй половине начнутся клинические испытания», — сказал Мукти.

2 июля эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Анна Мария Энао-Рестрепо заявила, что в настоящее время на стадии клинических испытаний находятся 17 различных вакцин от коронавируса.

В конце июня глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи предположил, что эффективность новой вакцины от коронавируса будет на уровне 70–75%.

29 июня врач анестезиолог-реаниматолог филиала ГВКГ им. Н.Н. Бурденко Олег Чихляев рассказал, что испытатели российской вакцины от коронавируса чувствуют себя хорошо. Нежелательных побочных эффектов у них не наблюдается.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020