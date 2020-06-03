Погребняк заявил о достаточном времени для подготовки к сезону после COVID-19

Футболист Павел Погребняк, которого выписали из больницы после лечения от коронавирусной инфекции, рассказал, что чувствует себя хорошо, и поблагодарил медицинских работников за помощь. Об этом в среду, 3 июня, сообщила пресс-служба ФК «Урал».

«К сезону подготовиться успею, в моем возрасте одной тренировки в день достаточно», — отметил футболист.

По его словам, его супруга и дети тоже выздоровели от коронавируса и теперь ждут отрицательного результата теста на COVID-19, чтобы им разрешили выходить на улицу.

Теперь нападающему предстоит пройти повторную компьютерную томографию и сдать тест на антитела, после чего станет известно о необходимых в дальнейшем действиях. Погребняк отметил, что планирует уделять внимание своему здоровью, так как пневмония — серьезное заболевание, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее в этот же день президент клуба Григорий Иванов заявил, что Погребняк вылечился от коронавируса и выписался из больницы. Он добавил, что футболисту не запрещено находиться с командой.

О том, что тест Погребняка на коронавирус оказался положительным, стало известно 22 мая, сообщает RT. Больше ни у кого из игроков и персонала клуба вирус не выявили.

27 мая сообщалось, что коронавирус обнаружен у всей семьи Погребняка — жены, троих детей, матери и тещи.

Всего в России за все время распространения коронавируса выявлено 432 277 случаев в 85 регионах. Зафиксировано 5215 летальных исходов.

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