СКР займется избиением врача пациентом в больнице в Калининграде

СУ СКР по Калининградской области намерено провести проверку после сообщений о том, что пациент избил врача в областной больнице в Калининграде. У пострадавшего зафиксировали рваную рану. Материалы дела переданы из полиции в Следственный комитет.

Как пишет «Калининград.Ru», инцидент произошел 3 июня. Росгвардейцы задержали пьяного мужчину, напавшего на медработника в больнице. Причины его поступка пока неизвестны.

В связи с повышенным общественным резонансом, который вызвал этот случай, принято решение передать дело Следственному комитету, объяснили агентству в ведомстве. Следователи должны выяснить обстоятельства случившегося и принять процессуальное решение.

2 мая в Петербурге внук больной COVID-19 женщины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на врача «скорой», приехавшего на вызов. Он повалил медика на пол, сорвал с него маску и порвал защитный костюм. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело «Хулиганство».